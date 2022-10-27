Южноуральские депутаты поддержали инициативу по строительству в городских лесах

Южноуральские депутаты поддержали инициативу по разрешению строительства в городских лесах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали инициативу коллег Нижегородской области по внесению изменений в статью 116 Лесного кодекса Российской Федерации. Эти изменения подразумевают разрешение строительства в городских лесах подземных линий связи и электропередачи, подземных сетей газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, выдача разрешения на строительство которых не требуется, при условии невозможности их размещения вне городских лесов без увеличения протяженности указанных объектов в два раза или более».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что: «все это необходимо для развития инженерной инфраструктуры, в том числе с целью создания благоприятных условий для работы крупных промышленных предприятий».

Напомним, 2 месяца назад Законодательное собрание Челябинской области утвердило создание лесопарковой зоны вокруг регионального центра. Площадь зеленого пояса составит 32 тысяч гектаров. В него войдут участки лесов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Красноармейском районах, а также памятники природы – Челябинский городской, Каштакский и Ужовский боры. Инициаторы проекта заявляли, что зеленый пояс сможет защитить сохранившийся лес от вырубки, а территорию от застройки.

И теперь те же депутаты поддерживают инициативу по строительству в городских лесах. Разумеется, прокладка подземных коммуникаций – это не застройка. Но данный процесс подразумевает вырубку деревьев, попавших в маршрут коммуникаций, и уничтожение плодородного слоя.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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