На Урале малыш сломал позвоночник в пиццерии

В Копейске 4-летний малыш сломал позвоночник в пиццерии.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК РФ по Челябинской области, мальчик упал со второго этажа игровой комнаты, обустроенной в учреждении общепита.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Устанавливаются виновные должностные лица предприятия, не обеспечившие безопасную эксплуатацию игровой комнаты», – сообщили в ведомстве.

Копейск, Павел Зварзин

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