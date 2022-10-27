В России рассматривается вариант трудовой мобилизации для студентов

В России рассматривается возможность трудовой мобилизации для студентов. Систему уже ввели в Кузбассе. Сейчас эта инициатива рассматривается в других регионах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кузбассе студентов «призвали» к труду на прошлой неделе: учащиеся последних курсов профтехучилищ, техникумов, колледжей и вузов могут получили предложение заменить на рабочих местах мобилизованных для участия в специальной военной операции. На сегодняшний день закрыто более 80% поступивших от предприятий заявок.

По аналогичной схеме готовы работать вузы Круской области: в администрации региона заявили, что старшекурсники будут направлены на рабочие места, если от предприятий поступят такие запросы.

В Ленинградской области готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования», пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу губернатора. Правда, в правительстве региона оговариваются: «В настоящее время необходимости в этом нет».

Аналогичная ситуация в Чукотском АО: власти отмечают, что подобная применяемой в Кузбассе схема привлечения студентов «имеется в виду, но пока не планируется к реализации, поскольку дефицит рабочих кадров покрывается внутренними резервами организаций округа».

А вот в Курганской области студенты выпускных курсов средних специальных учебных заведений с начала года находятся на предприятиях для отработки необходимых практических навыков. При желании они могут устроиться и на места мобилизованных.

В Челябинской области вопрос отдали на откуп вузам. Один из них – ЧелГУ – уже собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников, сообщили в южноуральском правительстве, уточнив, что для студентов ссузов такая программа не планируется.

Интерес целевых групп к программе изучают и в Калужской области.

Остальные регионы инициативу Кузбасса пока не рассматривают.

Москва, Игорь Юров

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