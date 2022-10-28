Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 390 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 187 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 5 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 390 тысяч 39 инфицированных. Непосредственно от ковида умерли 8 тысяч 58 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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