В Крыму пытались сжечь школу

В Симферопольском районе Крыма пытались сжечь школу.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю, инцидент произошел в поселке Аграрное. В Росгвардию поступило сообщение, что мужчина с канистрой проник на территорию школы и обливает фасад здания.
Выехавший на место наряд задержал 23-летнего крымчанина. Его передали сотрудникам полиции. О мотивах поджигателя не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube