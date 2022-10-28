На Урале будут судить банду, отбиравшую деньги у детей-сирот

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 местных жителей, обвиняемых в хищении денег у детей-сирот.

Как сообщили «Новый День» в ведомстве, несколько участников преступной группы сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, двое из них на момент совершения деяний были несовершеннолетними. Они точно знали, что после окончания интерната и, достигнув 18-летнего возраста, сироту получают доступ к личным денежным средствам.

Поэтому путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом взятия в долг, либо обещая оказать какие-либо услуги, соучастники получали от потерпевших банковские карты и похищали с их счетов деньги. Если решить вопрос «по-хорошему» не получалось, преступники прибегали к угрозам, насилию и даже похищали жертву.

Подобным образом банда промышляла с 2018 по 2021 год. От ее действий пострадали 12 человек, сумма ущерба составляет 4,7 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»