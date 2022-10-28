С начала мобилизации россияне забрали из банков более 1 трлн рублей

С начала мобилизации россияне вынесли из банков более 1 трлн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пик активности по снятию наличных пришелся на конец сентября. В октябре ситуация стала спокойнее, но отток не прекратился.

В итоге, по данным Центробанка, только с 21 сентября по 21 октября с депозитов было выведено 959 млрд. Процесс переводов виртуальных денег в наличные продолжается.

Москва, Игорь Юров

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