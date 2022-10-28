За границу тоже можно: аэропорт Челябинск переходит на зимнюю навигацию

Челябинский международный аэропорт имени Курчатова переходит на зимнюю навигацию. Новое расписание будет действовать с 30 октября до 25 марта 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, рейсы из Челябинска будут выполнять 13 авиакомпаний по 28 направлениям.

«По текущим запросам, полученным от перевозчиков, в осенне-зимнем расписании аэропорта ожидается 9 ежедневных рейсов в столицу. Полеты в Москву будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь». По сравнению с прошлым сезоном увеличится количество ежедневных рейсов в Шереметьево за счет ввода с 10 ноября рейсов авиакомпании «Победа». Кстати в зимнем сезоне «Победа» меняет аэропорт вылета с Внуково на Шереметьево. Рейсы во Внуково будут представлены авиакомпанией «Россия»», – уточили в аэропорту.

В Санкт-Петербург запланировано 3 ежедневных рейса, которые будут выполнять авиакомпании «Победа», «Россия» и «Смартавиа».

Южные направления ограничиваются рейсами в Сочи и Минеральные Воды. Например, в Сочи будет выполняться 11 рейсов в неделю («Уральские авиалинии» – 5, «Северный Ветер» – 3, «Победа» – 3). 3 раза в неделю южноуральцы смогут отправиться в Минеральные Воды на самолетах авиакомпании «Азимут».

Межрегиональные авиаперевозки в этом сезоне запланированы у авиакомпаний «Ред Вингс», «ЮВТ Аэро», «Сибирь», «Северный Ветер», «ЮТэйр» на направлениях: Астрахань (2 в неделю), Иркутск (2 в неделю), Казань (4 в неделю), Калининград (2 в неделю), Махачкала (1 в неделю), Нижний Новгород (1 в неделю), Новосибирск (12 в неделю), Новый Уренгой (2 в неделю), Норильск (2 в неделю), Омск (3 в неделю), Сургут (2 в неделю), Ханты-Мансийск (2 в неделю). Таким образом, к прошлому сезону увеличится количество рейсов в Астрахань, Омск, Норильск, Новосибирск.

С нового года ожидается возобновление рейсов в Волгоград и Красноярск, а также ввод рейсов в Нижневартовск, Тюмень и Уфу.

Что касается международных авиаперелетов, заявлены полеты на турецком и египетском направлениях. Ожидается выполнение рейсов в Анталию («Южный Ветер» 2 рейса в неделю, и «Турецкие авиалинии» в ноябре), в Стамбул («Ред Вингс» рейс в неделю), в Хургаду («Северный Ветер» 1 раз в 10 дней).

В СНГ заявлены рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» в Таджикистан – Душанбе 3 рейса в неделю, Худжанд – 2 рейса в неделю и 1 рейс в неделю в Ош (Кыргызстан). Авиакомпания «Ред» Вингс» запланировала полеты в Армению, а именно 2 рейса в неделю в Ереван.

В расписании возможны изменения, уточнить дни полётов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта.

Челябинск, Софья Артемьева

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