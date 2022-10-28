Уральский подросток устроил гонки с полицией

17-летний уралец решил покататься на папиной машине и устроил гонки с полицией.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, житель Миасса купил новую машину, но, не успев поставить ВАЗ на учет, уехал в командировку. Его несовершеннолетний сын вместе с приятелем решили обкатать покупку и поздно вечером выехал на улицы города, но нарвались на машину ГИБДД.

Подростки решили не встречаться с патрулем и развернулись. Этот маневр привлек внимание полицейских. Они догнали автомобиль и потребовали остановиться. Но ВАЗ поробовал оторваться. Началась погоня.

Пытаясь оторваться от преследователей, подросток наплевал на все правила дорожного движения и постоянно создавал аварийные ситуации. Чтобы остановить опасное авто, сотрудники ГИБДД выстрели по колесам. «Жигули» заехали в тупик и остановились. Водитель и пассажир попытались сбежать, но были задержаны.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили четыре протокола об административных правонарушениях: за управление транспортным средством без права управления, невыполнение требования о предоставлении или остановке автомобиля, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Плюс ко всему ему еще придется объяснятся с отцом.

Миасс, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»