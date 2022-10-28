Шесть игроков ведущих южноуральских клубов примут участие в Матче Звезд

Три хоккеиста челябинского «Трактора» и три магнитогорского «Металлурга» примут участие в Матче звезд Континентальная хоккейной лиге. Игры должны состоятся 10 и 11 декабря в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 октября 2022 года стартовал выбор игроков на Фонбет Матч Звезд КХЛ 2022 в Челябинск: в течение девяти дней болельщики выбрали 16 самых достойных хоккеистов, чуть позже к ним представители СМИ добавили еще 12 игроков. Окончательные составы команд сформировала Лига.

Представители южноуральских команд будут играть в составе дивизиона Харламова. Болельщики выбрали вратаря «Металлурга» Эдди Паскуале и защитника Егора Яковлева, а также нападающего «Трактора» Антона Бурдасова.

СМИ выдали «путевку» магнитогорцу Николаю Голдобину, Лига – челябинским вратарю Илье Проскурякову и защитнику Сергею Телегину.

Все, кроме Бурдасова, примут участие в Матче звезд впервые.

Челябинск, Павел Зварзин

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