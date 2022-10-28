Сколько – сколько? На Южном Урале озвучили зарплаты медиков после повышения

Южный Урал получит более 1,3 миллиарда рублей из резервного фонда правительства России на индексацию зарплат медиков.
В региональном фонде обязательного медицинского страхования, заявили, что с 1 октября средняя зарплата врачей в Челябинской области составит 80 тысяч 786 рублей, среднего и младшего персонала – 40 тысяч 393 рубля.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы отнесли к этому заявлению скептически.
«80 тысяч? Это точно про Челябинск? На ставку врачи в Челябинске получают от 40 до 50 тысяч в зависимости от статуса больницы!» – пишут жители региона в соцсетях.
«Оклад 23 т.р., на 1,25 ставки – 35 т.р. У знакомых зарплаты близки к этим цифрам – вот и бегут все».
«В платной клинике у нас тоже зарплата маленькая: чтобы заработать 35 тыс, нужно без выходных по 12 часов работать».
«Сомневаюсь, что медсестры в Бредах получают 40 тыс рублей, а участковые терапевты – 80 тыс».
«Может в 1-й детской поликлинике, где на весь Центральный район есть два врача, и те в хвост и в гриву пашут, получают 80+… Но в области надо смело делить на 3. Главврач может 40-50 и получает, но не санитарка».
«Какие 40 тысяч рублей у медсестер? Вы о издеваетесь? Работаю в поликлинике – зарплата 17 тысяч».
«Все знают при среднюю температуру по больнице.
Интереснее было бы узнать отдельно :
– среднюю зарплату главврачей в Челябинске;
– среднюю зарплату замов главврачей, главных бухгалтеров больниц Челябинска;
– зарплату заведующих отделениями в Челябинске;
и далее по каждой ступени должностных лестниц в Челябинске, городах областного подчинения и сельских районах».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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