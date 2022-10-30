В Магнитогорске существенно подорожает проезд в трамвае

В Магнитогорске с 1 января подорожает проезд в трамвае.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии стоимость одной поездки повысится сразу на 50% – с 20 до 30 рублей.

«Магнитогорск – один из последних городов Южного Урала, который рассматривает вопрос повышения стоимости тарифа по перевозке граждан на электротранспорте», – заявляют в администрации города и напоминают: в Челябинске проезд до 30 рублей уже подорожал. Отметим, что в регионе всего 4 года используют электротранспорт. А в областном центре 30 рублей платят за проезд только при наличном расчете, по безналу, транспортной карте или проездному цена существенно ниже. При этом в Челябинске безлимитный проездной на все виды общественного транспорта стоит 1100 рублей, а в Магнитогорске с 1 января будет 1200 и только на трамвай.

«Без этого трамвай просто не выживет, ведь нужно обслуживать подвижной состав, закупать подорожавшие запасные части, поддерживать уровень заработной платы работников предприятия. Также за последние пять лет возросла стоимость электроэнергии – это непосредственно влияет на повышение стоимости проезда», – объясняют в мэрии. И уверяют: льготы для учащихся и пенсионеров сохранятся.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»