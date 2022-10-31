В Челябинске ночью выпал снег, утром на дорогах образовались пробки в 10 баллов. К 9:30 ситуация чуть-чуть улучшилась – сейчас пробки оцениваются в 9 баллов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время дороги засыплют «солью». Как утверждают в мэрии «в связи с обильным выпадением осадков в виде мокрого снега».

«Подрядчиками, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, уже сформированы колонны техники и будут выполняться работы по обработке противогололедными материалами опасных участков», – сообщили в администрации голода.

Напомним, список, опасных мест, которые должны обрабатываться при переходе через 0, опубликован на сайте мэрии – в нем сложные перекрестки, путепроводы, участки с определенным уклоном. Однако на практике дорожники засыпали солью максимальное количество дорог, так как не справлялись с уборкой снега. С образующейся из-за соли снежно-ледяной жижей, которую с дорог нужно вовремя убирать, они тоже не справлялись, поэтому многие участки сначала превращались в «болото», а потом, замерзая» в полосу препятствий с глубокими колеями.

Как будет на этот раз узнаем в ближайшие часы.

Челябинск, Павел Зварзин

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