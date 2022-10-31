У южноуральцев появился шанс на рассрочку без паспорта

Южноуральцы смогут удобно и быстро купить смартфон.

Крупный федеральный оператор первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки – достаточно только номера телефона.

С помощью сервиса Яндекс Сплит в салонах МегаФона покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тысяч рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растёт и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет», – комментирует Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона.

«Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», – говорит руководитель продукта Яндекс Сплит Юлия Лебедева.

В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны, отмечают в компании. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»