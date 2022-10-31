Челябинская область снова вошла в десятку самых криминогенных регионов России

Челябинская область лидирует в УрФО по количеству зарегистрированных преступлений и входит в 10-ку регионов России с самым высоким показателем преступности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 9 месяцев текущего года на Южном Урале зафиксировано 141,2 преступления на каждые 10 тысяч жителей. Это всего на 0,4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Количество тяжких и особо тяжких преступлений за этот период сократилось на 6,5%, но все равно довольно высоко – 34,4 и на 10 тысяч населения.

По числу зарегистрированных преступлений Челябинская область занимает 8 место в России. В соседних регионах ситуация гораздо лучше: в Свердловской области зафиксировано 91,2 преступления на 10 тысяч населения, в Тюменской – 119, в Курганской – 130,5, в ХМАО – 90,1, в ЯНАО – 89,2.

Самым криминогенным регионом России оказалась Амурская область, самым безопасным – Чечня.

Исследование проводило РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

тогам января-сентября Челябинская область заняла восьмое место в рейтинге регионов РФ по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей. Об этом говорится в опубликованном «РИА Новости» исследовании агентства «РИА Рейтинг». По сравнению с тем же периодом прошлого года число зарегистрированных преступлений в регионе снизилось на 0,4%, показатель составил 141,2 преступления на 10 тыс. жителей.

За девять месяцев количество тяжких и особо тяжких преступлений в Челябинской области сократилось на 6,5%. На 10 тыс. человек зафиксировали по 34,4 таких деяния.

Самыми безопасными регионами, по данным рейтинга, стали Чечня – на 10 тыс. жителей приходится 12,5 преступлений, Ингушетия (32,9), Дагестан (36,6), Рязанская область (64,6) и Кабардино-Балкария (67,9). Наиболее криминогенная обстановка отмечена в Амурской области (161,8), на Алтае (161,6), в Бурятии (156), Еврейской автономной области (155,8) и Забайкальском крае (155,3).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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