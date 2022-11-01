УФАС обнаружило серьезные нарушения при проведении многомиллионной закупки правительством Челябинской области

Управление Федеральной антимонопольной службы Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении главного управления по труду и занятости населения Челябинской области и ООО Издательский дом «Гранада Пресс».

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года правительство региона заключило с издательским домом контракт стоимостью 14,4 млн рублей на оказание услуг по информационному обеспечению реализации государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

За пару-тройку недель исполнитель должен был подготовить ряд 28 интервью с экспертами, видеосюжетов и публикаций, ориентированных на русскоязычных жителей Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

Согласно данным ГУ по труду и занятости населения Челябинской области, в период действия контракта в отдел трудовой миграции поступило 200 звонков и 199 обращений по электронной почте. Так что один отклик стоил властям региона 35,8 тысячи рублей

В феврале текущего года контрактом заинтересовалась ФАС. Антимонопольщикам понадобилось 8 месяцев, чтобы возбудить дело.

«Челябинское УФАС России установило, что заказчик и будущий победитель на протяжении нескольких месяцев взаимодействовали между собой еще до начала конкурса, – сообщили РИА «Новый День» в ведомстве. – Так, организации совместно разрабатывали механизм возможной реализации информационной кампании за рубежом, проводили работу по описанию объекта закупки, консультировались друг с другом по телефону и электронной почте. До сотрудников ООО Издательский дом «Гранада Пресс» доводилась информация об объеме лимитов бюджетных обязательств, выделенных для оплаты услуг, являющихся предметом по конкурсу.

По предварительной информации, разработанная конкурсная документация была «заточена» под ООО ИД «Гранада пресс». Так, срок оказания услуг составлял 12 дней с даты заключения контракта. Такое условие могло исполнить только ООО ИД «Гранада Пресс», поскольку ему заранее было известно о потребности заказчика, о планировании и финансировании конкурса. Указанное позволило ему начать подготовку к торгам до их официального объявления.

Также выявлены иные доказательства, свидетельствующие о составлении конкурсной документации под конкретного участника и ограничении круга хозяйствующих субъектов, которые имели возможность принять участие в конкурсе:

– в государственной программе Челябинской области по оказанию содействия по переселению предусмотрена возможность ее информационного освещения как через средства массовой информации, так и с помощью Интернета (блогеры, иные сайты), информационного ресурса «Автоматизированная информационная система «Соотечественники». Однако в данной конкурсной документации заказчиком предусмотрено оказание услуг исключительно средствами массовой информации;

– немотивированно установлено минимальное количество журналистов – 10 человек, которые должны быть одновременно дизайнерами, фотографами или входить в видеогруппу. При этом их профессионализм оценивался только на основании трудовых книжек без подтверждения образования (например, копии диплома), не оценивалось качество портфолио, а только его наличие;

– сведения о трудовых ресурсах, которые гарантировано будут задействованы при исполнении контракта, количестве сайтов, на которых будет размещаться информации, из состава заявки, как лучшие условия исполнения контракта, не нашли отражения в заключенном контракте, заказчик привлечение указанных трудовых и материальных ресурсов на стадии исполнения контракта не проверял;

– обоснование начальной цены контракта осуществлялось с использованием коммерческих предложений ОГУ ИД «Губерния», АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий», ООО «Медиа Челябинск», при условии, что закупка проводилась для субъектов малого предпринимательства, а ОГУ ИД «Губерния» и АНО «Редакция газеты «Миасский рабочий» к таким субъектам не относятся;

– на этапе рассмотрения и оценки заявок сотруднику ООО ИД «Гранада пресс» сообщалась информация о количестве поступивших заявок на участие в конкурсе;

– закупка была объявлена в октябре 2021 года. При этом соответствующие средства на ее реализацию были выделены только в декабре этого же года. Таким образом, конкурс был объявлен и проведен при отсутствии соответствующих лимитов, что является нарушением требований законодательства о контрактной системе».

Заседание по рассмотрению дела назначено на 24 ноября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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