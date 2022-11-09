Полиция задержала челябинца, выкинувшего школьницу из маршрутки

В Челябинске задержали мужчину, набросившегося на подростков в маршрутке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция задержала 61-летнего горожанина, подозреваемого в нападении на девушек-подростков в маршрутном такси. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинца доставили в отдел полиции «Центральный».

Напомним, инцидент произошел вечером в четверг, 3 ноября, в автобусе ПАЗ, следовавшем по маршруту №66.

Пожилому пассажиру не понравилось поведение девушек-подростков 13 -15 лет. В итоге он сначала нецензурно обругал школьников, а потом вытолкнул из салона. 13-летняя девочка упала и ударилась головой об асфальт. В больнице у нее диагностировали черепно-мозговую травму с переломом основания черепа.

Мужчина, напавший на девушек, сразу же после этого пересел в другую маршрутку и уехал. После того, как подтвердился диагноз пострадавшей девушки, полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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