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Четверг, 17 ноября 2022, 09:02 мск

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Каждый четвертый южноуралец терпеть не может свою работу

Лишь половина жителей Челябинской области любят свою работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», однозначно любят свою работу лишь 51% жителей Южного Урала. Таковы результаты опроса, проведенного Службой исследований hh.ru.

Интересно, что это самая высокая доля в стране: в среднем по России любовь к работе испытывают только 39% опрошенных.

Еще 25% жителей региона точно не любят свою работу (по России – 36%), а остальные 24% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить (по России таких – 26%).

Интересно, что отношение людей к своей профессиональной деятельности меняется с возрастом: так, среди респондентов 18-24 лет свою работу любят 33%, среди 25-34-летних – 36%, среди респондентов 35-44 лет – уже 42%, среди 45-54-летних – 44%, а среди тех, кто старше 55 лет – сразу 64% готовы признаться в любви к работе.

Сказывается и профессиональная сфера опрошенных. Например, о любви к работе чаще всех говорили респонденты из сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (69%), «Наука, образование» (55%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (52%). В свою очередь, в нелюбви к работе чаще других признавались юристы (51%), бухгалтеры (41%) и медики (39%).

При этом 46% жителей региона полагают, что в принципе работать на нелюбимой работе неправильно, она должна нравиться. Среди оставшихся респондентов 43% считают нормальным трудиться на нелюбимой работе, если очень нужны деньги, а 20% считают такой вариант допустимым в начале карьеры. И лишь 11% уверены, что в целом любить свою работу вовсе необязательно и трудиться там, где тебе не нравится, вполне нормально.

В то же время, большинство жителей Челябинской области при определенных обстоятельствах готовы трудиться и на нелюбимой работе – лишь 24% сообщили, что такой вариант для них однозначно неприемлем. Среди остальных 49% готовы согласиться на нелюбимую работу, если будет хорошая зарплата, 24% – если не будет выбора, 20% – если будет нравиться коллектив, 18% – если будет перспектива построить карьеру.

Впрочем, южноуральцы вообще достаточно терпеливы во всем, что касается работы. Так, ранее выяснилось, что и зарплатные ожидания жителей Челябинской области весьма скромны, и сейчас они готовы согласиться на жалованье, существенно более низкое нежели средняя заработная плата в регионе согласно официальной статистике.

Челябинск, Виктор Елисеев

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