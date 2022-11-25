Работа на опережение: наука становится локомотивом развития России

Челябинская область должна стать лидером развития российской науки. Такая задача была поставлена в рамках масштабного форума «Дни науки в Челябинской области», состоявшегося на минувшей неделе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году президент Владимир Путин дал старт «Десятилетию науки и технологии в России».

Глава государства сформулировал 3 приоритета на ближайшие 10 лет: разработка решений важных для страны задач; вовлечение молодежи в научные исследования; повышение доступности информации о научных достижениях для широкой общественности.

На форуме, главной площадкой которого стал Южно-Уральский государственный университет, представители министерств и ведомств, реального сектора экономики, ученые обсуждали пути достижения поставленных президентом целей, а также актуальные вопросы научно-технологического развития региона.

Сегодня в Челябинской области работает 28 организаций высшего профессионального образования, в которых учатся более 90 тысяч студентов. Научными исследованиями и разработками в регионе занимаются более 15 тысяч человек, 42% из них – ученые моложе 40 лет.

Губернатор Алексей Текслер отметил: Челябинская область занимает в стране 16-е место по научно-техническому развитию. Но потенциал территории позволяет войти в первую десятку – именно этого необходимо добиться в ближайшие годы.

Среди практических задач глава региона выделили «рост объемов научных исследований, которые можно применить на практике для импортозамещения и импортоопережения, кадры, образование и поддержка проектов бизнесом».

Вклад ЮУрГУ

Южно-Уральский госуниверситет уже является лидером этого процесса.

«Университет вносит значительный вклад в развитие региона и становление приоритетных отраслей , – отметил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер. – Получено более 800 результатов интеллектуальной деятельности, которые имеют разный уровень технологической готовности и потенциал внедрения. Подготовлено более 850 кандидатов и докторов наук, которые сегодня формируют основу научных школ Челябинской области и других регионов.

Общий объем инвестиций в науку и технологии составляет более 7 млрд рублей. Все это обеспечивает ЮУрГУ лидерство в научно-образовательном комплексе Челябинской области и высокие позиции в зарубежных и отечественных рейтингах.

В своей программе развития университет опирается на запросы предприятий региона и стратегию экономического развития Челябинской области. В качестве примера можно привести один из стратегических проектов вуза – «Экосреда постиндустриальной агломерации». В Челябинской области создана уникальная система экомониторинга, которая не имеет аналогов. Данные со стационарных и мобильных станций интегрированы в общую информационную систему, которые синхронизируется с данными гео-мониторинговых служб. Это позволяет создавать математические объекты, моделировать, разрабатывать новые технологии, предсказывать их влияние на экологическую среду и прогнозировать распространение загрязнений.

Второй пример: спроектирован, создан и успешно испытан демонстратор технологии двигателя установки для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя с центральным телом на водород-кислородной паре. Я считаю, что это результат мирового уровня, полученный в Челябинской области».

УМНОЦ как двигатель науки

Драйвером развития науки в регионе являются проекты Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ), нацеленные на импортозамещение и способными обеспечить стране лидерство в разных сферах мировой экономики.

Напомним, УМНОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Его задача – разработка конкурентоспособных технологий и продуктов, их последующая коммерциализация, а также подготовка кадров для решения научно-технологических задач с целью прорывного развития по приоритетным направлениям и повышения конкурентоспособности экономик субъектов в периметре центра.

«УМНОЦ – это уникальная инициатива, – отметил директор по развитию по развитию центра Игорь Манжуров. – У нас создано 6 лабораторий, в том числе лаборатория проблем физико-химии и газодинамики в ЮУрГУ. Все подразделения динамично развиваются, за прошедший год прогресс ощутимый. Особенно ценно, что ученые и аспиранты работают над проектами совместно с промышленными партнерами».

«Штат нашей лаборатории – 21 человек, 70% из них младше 35 лет, – рассказал заведующий НИЛ проблем физико-химии и газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-носителей Юрий Капелюшин. – Для работы закуплено 5 вычислительных станций, программное обеспечение SolidWorks для оборудования, углеволокна, аппарат лазерной сварки, высокоскоростная камера и многое другое. Сотрудничаем с Научно-исследовательским институтом машиностроения (НИИ МАШ , Нижняя Салда). За 2 года провели термодинамическое моделирование по взаимодействию материалов с компонентами топлива, эксперименты по взаимодействию сплава с компонентами топлива.

Опубликовали 12 статей в журналах и сборниках, входящих в российскую и международную системы научного цитирования РИНЦ и Scopus, подготовили 12 докладов для международных конференций и даже 1 диссертацию. Кроме того, сформировали отчет о совместных с НИИ МАШ лабораторных испытаниях демонстратора технологии двигателя установки для полностью возвращаемой одноступенчатой ракеты-носителя с центральным телом на водород-кислородной паре.

Сейчас помимо прочего исследуем процессы взаимодействия газовой смеси с углерод-металлическими соединениями и распространение волн в композитных материалах с дефектной структурой».

«Деятельность НОЦ как инструмента развития вузов и предприятий очень важна, – подчеркнул заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке. – Это инкубатор научно-технологических кадров. Помогает выбрать карьеру и свой путь развития. Например, с лабораторией, занимающейся демонстратором двигательной установки работают порядка 159 ученых, аспирантов и студентов. Мы видим в таких лабораториях большой потенциал».

Особо важно, что подобные лаборатории готовят кадры не только для науки, но и для высокотехнологических производств. Например, лаборатория проблем физико-химии и газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-носителей ЮУрГУ оказывает большой вклад в становление научных кадров для решения задач Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева.

«УМНОЦ является важным и нужным инструментом для проработки тех технологических решений, которые формируются в университете, формируются у индустриальных партнеров.

Для развития взаимодействия между наукой и бизнесом требуется поддержка – и со стороны органов власти, и со стороны СМИ, и определенные финансовые вливания. И в этом смысле УМНОЦ является уникальным инструментом, аналогов которому нет», – подытожил исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер.

Науку в массы

Особую роль в рамках форума уделили общественному запросу на научную информацию. Интерес к такого рода новостям велик, но под видом научных сенсаций зачастую выступают фейки, не имеющие никакого отношения к реальным исследованиям и исследователям. Ученые, со своей стороны, не спешат делиться новостями с неискушенной публикой, ссылаясь то высокую загруженность, то на сложность информации для понимания и невозможность ее упрощения.

Между тем широкий общественный резонанс выгоден, в первую очередь, именно ученым. Это позволяет им не только понять прикладную значимость своей работы, но продвинуть свои проекты.

Например, широкое освещение ряда разработок ЮУрГУ в прессе привлекло внимание государственных и коммерческих структур и вывело эти проекты на новый уровень.

Не менее важна и просветительская составляющая: практика челябинских вузов показала, что, выступая с лекциями для горожан и с экспертным мнением в прессе, ученые становятся признанными общественными авторитетами и лидерами мнений, вытесняя из этой сферы псевдоспециалистов и диванных экспертов.

Наконец, популяризация научных знаний позволяет привлечь к исследованиям молодежь: у многих сегодняшних ученых интерес к науке проснулся в детстве после интересной просветительской лекции или документального фильма.

Работа на опережение

Подводя предварительные итоги форума исполняющий обязанности ректора ЮУрГУ Александр Вагнер предложил создать на базе УМНОЦ масштабный инфраструктурный проект – Центр обработки данных и компьютерных вычислений, которым могли бы пользоваться и научно-образовательный и промышленный комплексы.

«Такая инфраструктура есть и в Челябинской области, и в Свердловской, в других регионах. Но она очень быстро устаревает, поддерживать ее в актуальном состоянии было бы легче совместными усилиями.

Возможно, сегодня подобные технологии не являются для нас критическими, но совершенно точно всем нам они понадобятся завтра, – подчеркнул Александр Вагнер. – Понятно, что федеральных средств на эти задачи не хватит. УМНОЦ мог бы стать локомотивом, точкой притяжения всех интересантов – субъектов федерации, университетов, научных организаций, бизнес-структур. ОБъединившись, можно было бы эту задачу решить».

Челябинск, Светлана Намская

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