«Мы удивим Илона Маска»: в Челябинской области прошли Дни науки

В Челябинской области прошли Дни науки.

Южно-Уральский государственный университет принял на своей площадке представителей научного сообщества Уральского региона, которые обсудили результаты и перспективы развития.

Одним из мероприятий стала научная сессии Уральского научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ). В него входят ведущие вузы научные организации и промышленные предприятия Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

«Я считаю, что именно научное направление является приоритетным в работе УМНОЦ. Уверен, что Дни науки станут мотивацией для молодых ученых нашего региона в их стремлении заниматься научными исследованиями на благо нашего региона и всей нашей страны, – заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – В сфере высшего образования и науки объединение усилий дает дополнительный мощный импульс к решению общих задач, которые перед нами стоят».

Среди ключевых проектов УМНОЦ губернатор отметил проект по отслеживанию выбросов «Экомонитор», проект по созданию арктического автобуса и прорывной проект по созданию демонстратора двигательной установки и системы управления с искусственным интеллектом многоразовой ракеты-носителя. Уникальность проекта состоит в полной возвращаемости ракеты, что гарантирует ее многоразовое использование. За счет этого в четыре раза снижаются затраты и значительно уменьшаются сроки запуска ракеты. Ученые уверены, что разработка сможет вывести Россию на лидирующие места в аэрокосмической области.

«У Илона Маска, конечно, другие деньги, чтобы заниматься аэрокосмической сферой. А в России всегда было так: меньше денег, но очень изящные инженерные решения, – отметил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. – С этой точки зрения, мы, конечно, его удивим. В рамках реализации этого проекта ЮУрГУ взаимодействует с «НИИ машиностроения» (Нижняя Салда), «ГРЦ Макеева», НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова, предприятиями Челябинской области, которые производят углепластиковые композиты, и другими партнерами. Такая серьезная кооперация, безусловно, даст результат. Могу сказать, что эксперимент, связанный с запуском возвращаемой ракеты «Корона», впечатляет».

Свои проекты представили и другие участники УМНОЦ, среди которых Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, Курганский государственный университет, АО «ГРЦ Макеева», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно- исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина», Челябинский государственный университет.

«В основу деятельности научно-образовательного центра положена партнерская модель. Это реальное объединение усилий трех важнейших регионов РФ. Мы понимаем, что без сотрудничества невозможно решить комплексные научно-технологические задачи, которые выходят на мировой уровень, – подчеркнул ректор Уральского федерального университета им. Б Н. Ельцина Виктор Кокшаров. – Сегодня в составе УМНОЦ 66 участников, в том числе 10 академических институтов, 9 университетов и 47 индустриальных партнеров. И количество желающих войти в состав центра постоянно увеличивается».

Все участники научной сессии отметили, что участие в Уральском НОЦ дало не только возможность кооперации с участниками научно-образовательного центра по реализуемым проектам, но и с другими партнерами, которые были заинтересованы в проектах УМНОЦ. Целый ряд проектов уже показали свою результативность и вызвали серьезный отклик у промышленных партнеров.

Кроме того, в рамках Дней науки на базе ЮУрГУ под председательством министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова прошло Совещание по вопросам развития науки и высшего образования. Участники обсудили выполнение плана мероприятий Года науки и технологий в Челябинской области.

Также для студентов и научных сотрудников вузов Челябинска были проведены лекции ведущих ученых Уральского региона в рамках естественно-научного, социального-гуманитарного и медицинского направлений. Лекции были посвящены таким актуальным темам как: «Развитие умных городов», «Симбиоз человека и бактерий», «Вклад академика Г.А. Илизарова и созданной им школы в развитие современной травматологии и ортопедии», «Новые возможности при проектировании конструкций: smart материалы, интеллектуальные системы мониторинга» и другим.

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Даниил Рахимов

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