В ЮУрГУ будет открыта передовая инженерная школа «Сердце Урала»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил о подведении итогов конкурсного отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы».

В 2022 году победителями проекта стали 30 университетов, во второй волне в 2023 году были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов, в результате отобраны 20 вузов – победителей. Южно-Уральский государственный университет вошел во вторую группу с финансированием в 2024 году – 230,4 млн руб.

Челябинская область славится своими инженерными традициями. На протяжении последних 10 лет в ЮУрГУ совместно с крупными предприятиями транспортного машиностроения реализуются проекты по созданию спецтехники нового поколения, включая разработки для умных городов, модельного ряда двигателей новой формации, интеллектуальных систем управления спецтранспортом.

Передовая инженерная школа «Сердце Урала» откроет свои двери в 2024 году. Она призвана аккумулировать лучшие практики, передовой производственный опыт, научные достижения и обеспечить их передачу новым поколениям инженеров.

Зачем создается передовая инженерная школа?

Передовая инженерная школа «Сердце Урала» создается как ответ на вызовы, стоящие перед российской отраслью машиностроения в целом и специального транспортного машиностроения в частности. Преодоление вызовов заложено в историческом «коде» ЮУрГУ: кафедра «Колесные и гусеничные машины» образована одновременно с вузом в 1943 году, эти традиции, ценности и опыт помогают решать задачи сегодня.

Сейчас в стране отмечается резкий рост спроса на продукцию отрасли, и предприятиям-партнерам ПИШ требуется обеспечить оперативное наращивание выпуска продукции, заместить ушедших с рынка зарубежных производителей. Есть значительный запрос на новые, конкурентоспособные продукты, отвечающие современным требованиям по стоимости, экологичности и интеграции в цифровую среду. Часть задач, стоящих перед отраслью, является стратегической для России. К таким относится реализация мега-проекта по производству средне- и высокооборотных дизельных двигателей и продукции на их основе для обеспечения технологического суверенитета. И в тоже время существует проблема нехватки квалифицированных кадров, которая обсуждается на самом высоком уровне. Острота кадровых проблем может быть преодолена за счет повышения производительности труда и повышения квалификации работников, автоматизации и внедрения новых технологий.

В рамках каких проектов будет вестись работа ПИШ и какие ресурсы есть для их реализации?

К 2030 году планируется создать более 20 продуктов, обеспечивающих технологический суверенитет в области двигателестроения и специального транспорта в трех магистральных направлениях: модельный ряд двигателей; спецтехника для умных городов; интеллектуальные системы управления спецтранспортом. В каждом из направлений имеются заделы, и совместно с предприятиями-партнерами сформированы дорожные карты. Среди конкретных примеров – модельный ряд газопоршневых двигателей, роботизированные транспортно-технологические платформы и системы управления для них. ЮУрГУ обладает компетенциями в создании сложных машин и механизмов, востребованных рынком. Последние реализованные проекты: унифицированное семейство транспортных средств «Арктический автобус» для безопасной перевозки пассажиров и грузов в условиях Крайнего Севера, экологически чистые универсальные коммунальные машины для всесезонного содержания и уборки городских территорий, семейство аэродромных машин: подметально‑продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента.

Предприятия-партнеры и университет уже сейчас располагают довольно мощным парком уникального испытательного и исследовательского оборудования. В их числе – научная установка «Впрыск», единственный в России испытательный стенд HORIBA до 2100 кВт, современное высокопроизводительное вычислительное оборудования и многое другое. Для реализации амбициозных задач ПИШ необходимо дальнейшее развитие и совершенствование научно-образовательной инфраструктуры и соответствующие расходы уже заложены в инвестиционные программы предприятий партнеров, значимую поддержку оказывает правительство Челябинской области и Союз машиностроителей России.

Как изменится подготовка будущих инженеров?

Образовательная модель ПИШ ЮУрГУ строится как ответ на задачу, поставленную партнерами: подготовить инженеров-конструкторов, технологов и техностартеров, а также команды специалистов, обладающих компетенциями в нескольких областях и способных решать актуальные задачи промышленного комплекса Большого Урала.

С 2018 года в вузе реализуется модель проектно-ориентированного образования, которая доступна в трех измерениях: проектно-ориентированная магистратура в продуктовой логике обучения, проектно-ориентированный бакалавриат и факультативная проектная деятельность.

Проекты нацелены в первую очередь на решение задач партнеров, причем студенты могут получить поддержку своих решений, участвуя в Акселерационной программе или конкурсе «Стартап как диплом».

Университет запустил серию дисциплин, доступных в формате микрокурсов, где каждая тема представляет из себя полностью законченный блок из теории, видеоинструкций по решению практических задач и виртуальных лабораторных работ. Есть успешный опыт создания и развития молодежных конструкторских бюро «Танкоград» (разработка дизельных двигателей) и «Астероид» (разработка двигателей для летательных аппаратов). Всё это с опорой на научную и инновационную структуру университета.

В рамках ПИШ предполагается расширить этот опыт с ориентацией на подготовку специалистов М-типа с компетенциями в двух и более инженерно-технических областях, навыками предпринимательства, способных работать на высоких скоростях. В связи с этим предполагается запуск целого комплекса образовательных программ, в первую очередь, магистратуры двух типов: профессиональная (технологическая), которая нацелена на подготовку кадров для отрасли, и исследовательская – для обеспечения воспроизводства научно-педагогических кадров. Для талантливых студентов ПИШ разработаны программы базового высшего образования «Перспективные двигатели» и «Специальная техника умного города». Структура образовательных программ базируется на модели графов (микрокурсов) и предполагает обучение через реализацию сквозного проекта по заданию индустриального партнера в проектных командах под руководством опытных наставников. Организация стажировок и деятельное участие в сопровождении проектов со стороны предприятий-партнеров позволит максимально эффективно готовить целые команды инженеров, способные в короткие сроки интегрироваться в производство.

Кто придет учиться в ПИШ?

Во-первых, выпускники школ, которых планируется вовлечь в техническое творчество на базе ПИШ. Во-вторых, талантливые студенты бакалавриата и специалитета. Проходя обучение по программам дополнительного профессионального образования, участвуя в летних и зимних школах в рамках ПИШ, они смогут получить так называемые пререквизиты для поступления в магистратуру. В-третьих, это сотрудники промышленных предприятий, для которых необходимо повышение квалификации.

До 2030 года планируется подготовить свыше 1500 инженерных лидеров, вовлечь в инженерное творчество более 40000 школьников, переподготовить и повысить квалификацию более чем 700 сотрудникам предприятий отрасли.

Где будет располагаться передовая инженерная школа?

Запланировано постепенное развертывание научной и образовательной инфраструктуры, центральным объектом которой станет Межуниверситетский кампус мирового уровня Челябинской области. Одновременно с этим создается распределенный индустриальный комплекс, включающий крупный инженерно-исследовательский центр в городе Миассе (АЗ «УРАЛ», Завод СпецАгрегат), лабораторный комплекс в Нижнем Тагиле (УДМЗ), кампус для подготовки кадров и развития инновационного потенциала региона в Кургане (Кургандормаш). Университет объединит в Кольцо ПИШ 5 ключевых индустриальных партнеров на территории Большого Урала, 7 технологических лидеров и 14 университетов по всей России. Это позволит обмениваться компетенциями, образовательными ресурсами, студентами и командами, отбирая и концентрируя лучшие практики в интересах отрасли и воспитания новых инженеров.

Челябинск, Светлана Бацан

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