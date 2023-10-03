Южноуральских студентов научат превращать идеи в бизнес-проекты

В Южно-Уральском государственном университете состоялся официальный старт проекта «Акселератор ЮУрГУ». О желании участвовать заявили 750 студентов из 11 вузов.

Программа рассчитана на 3 месяца, за это время участникам предстоит сформировать команды и пройти путь от идеи до продукта. В рамках проекта они узнают о маркетинговой валидации идей, создании бизнес-моделей, брендировании, питчах стартапов и продвижении продукта на рынок. Участников ждут лекции, бизнес-интенсивы, общение с экспертами, форсайт-сессии и мастер-классы, поработают с наставниками и партнерами. Победители проекта получат денежные призы.

Участников Акселератора приветствовал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер: «В течение трёх месяцев вам предстоит поверить в себя, в свои силы, доказать, что технологическое предпринимательство – не что-то заоблачное, а реальность. Каждый из вас способен преодолеть те барьеры перед выходом на рынок. Желаю, чтобы вы воспользовались каждым днём этой программы, получили советы от опытных экспертов, а в итоге стали настоящими крутыми предпринимателями».

После открытия на сцене состоялась панельная дискуссия, в которой приняли участие общественные деятели, бизнесмены, эксперты.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт призвал сделать Челябинск столицей технологического предпринимательства. «Несколько лет назад мы приняли стратегию развития Челябинска, – сказал Андрей Шмидт. – И прямо в ней указали: через 15 лет город должен стать столицей технологического предпринимательства. Поэтому вопрос создания эффективной предпринимательской экосистемы для региона важнейший. Есть фонды развития, инструменты для поддержания молодых талантов. Модернизация производства и переход на новые индустриальные рельсы связаны именно с феноменом технологического предпринимательства. И ЮУрГУ призван сыграть в этом значительную роль: здесь молодёжь впитывает основы знаний, делает первые шаги научного и инженерного творчества.

Сегодня на Акслераторе демонстрировались интересные кейсы, когда курсовые и дипломные работы послужили основой для технологического проекта: приложение на смартфоне, инженерные решения. Большая концентрация идейных и креативных ребят – залог успеха города. Хотелось бы, чтобы все присутствующие здесь студенты реализовали свою мечту!»

Представители завода КОНАР и других индустриальных компаний предложили задачи, за которые могли бы взяться молодые участники Акселератора: например, разработка универсального программного шаблона для управления бытовой техникой «умного дома» с помощью технологии «Интернет вещей», проблемы компьютерного зрения, распознавания лиц и движений от компании 3DiVi, выявление заболеваний по медицинским изображениям и другие.

Челябинск, Софья Артемьева

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