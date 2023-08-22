Импортозамещение: в России разрабатывают технологию изготовления протезов

В Южно-Уральском госуниверситете разрабатывают импортозамещающую технологию изготовления протезов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект по разработке технологии изготовления протезов конечностей стартовал в мае 2023 года под руководством ученых Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Современные протезы будут производиться из композитных материалов, благодаря чему станут дешевле и легче зарубежных аналогов.

Большой проблемой для людей с инвалидностью сейчас становится недоступность импортных протезов. Ученые ЮУрГУ, опираясь на лучшие импортные аналоги, подбирают оптимальную технологию изготовления протезов. Протезы – это, с одной стороны, сами модули стопы, голеностопного и коленного суставов, с другой – косметические оболочки, которые визуально делают протез наиболее натуральным.

«Для модулей подбирается композитный материал, для косметической оболочки – полиуретан. Ориентируясь на существующую ногу, скульптор, может воссоздать примерный внешний вид утерянной. Однако, основной вопрос – это безопасность. Коленный модуль, например, в первую очередь должен не повторять биомеханику человека (как человек движется, какие углы сгибания состава), а обеспечивать безопасную жизнедеятельность при его использовании», – говорит руководитель проекта, директор научно-исследовательского центра спортивной науки Виталий Епишев.

К работе в проекте привлечены и специалисты Политехнического института ЮУрГУ, знающие все о композитных материалах. В следующем году учеными панируется выпуск партии пилотных образцов протезов – модулей голеностопного и коленного суставов.

На реализацию проекта получено положительное заключение от Министерства науки и высшего образования. На данный момент поданы документы на реализацию проекта в рамках государственного задания.

Фотографии Сергея Качко предоставлены ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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