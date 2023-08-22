российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 августа 2023, 17:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

Импортозамещение: в России разрабатывают технологию изготовления протезов

В Южно-Уральском госуниверситете разрабатывают импортозамещающую технологию изготовления протезов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект по разработке технологии изготовления протезов конечностей стартовал в мае 2023 года под руководством ученых Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ. Современные протезы будут производиться из композитных материалов, благодаря чему станут дешевле и легче зарубежных аналогов.

Большой проблемой для людей с инвалидностью сейчас становится недоступность импортных протезов. Ученые ЮУрГУ, опираясь на лучшие импортные аналоги, подбирают оптимальную технологию изготовления протезов. Протезы – это, с одной стороны, сами модули стопы, голеностопного и коленного суставов, с другой – косметические оболочки, которые визуально делают протез наиболее натуральным.

«Для модулей подбирается композитный материал, для косметической оболочки – полиуретан. Ориентируясь на существующую ногу, скульптор, может воссоздать примерный внешний вид утерянной. Однако, основной вопрос – это безопасность. Коленный модуль, например, в первую очередь должен не повторять биомеханику человека (как человек движется, какие углы сгибания состава), а обеспечивать безопасную жизнедеятельность при его использовании», говорит руководитель проекта, директор научно-исследовательского центра спортивной науки Виталий Епишев.

К работе в проекте привлечены и специалисты Политехнического института ЮУрГУ, знающие все о композитных материалах. В следующем году учеными панируется выпуск партии пилотных образцов протезов – модулей голеностопного и коленного суставов.

На реализацию проекта получено положительное заключение от Министерства науки и высшего образования. На данный момент поданы документы на реализацию проекта в рамках государственного задания.

Фотографии Сергея Качко предоставлены ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет»

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЮУрГУ

Уральские ученые нашли способ защитить солнечные батареи от пыли / Челябинские ученые запатентовали строительную технологию будущего / В России разрабатывают систему контроля загрязнения воздуха, учитывающую погоду и плотность застройки / Ученые ЮУрГУ разрабатывают цифровые двойники для оценки остаточного ресурса / Ученые обнаружили новые нарушения иммунной системы у страдающих постковидом / И по мерзлоте пройдет, и поплывет: на Урале продолжается разработка проекта «Арктический автобус» (ФОТОРЕПОРТАЖ) / От металлургии до медицины: новый нейрокомпьютер ЮУрГУ решает задачи любой сложности / Челябинские ученые научились сваривать новый вид стали

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Челябинск, Урал, Наука, Россия, ЮУрГУ,