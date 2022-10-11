И по мерзлоте пройдет, и поплывет: на Урале продолжается разработка проекта «Арктический автобус» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На Урале продолжается разработка проекта «Арктический автобус». Серийное производство планируется начать в 2024 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разработка автомобилей для эксплуатации в условиях Арктики началась в 60-х годах прошлого века. Первой моделью стал «Урал-375К». В 80-90-х годах на УралАЗе создали специальную коммерческую дизельную модель в исполнении для холодного климата.

В 2000-х годах на Южном Урале начали изготавливать вахтовые автобусы для Ямала и Ханты-Мансийского округа. В средине прошлого десятилетия были проведены опытные работы по созданию автомобилей для районов вечной мерзлоты.

А в марте 2021 года правительство России утвердило государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», в рамках которой автозавод «УРАЛ» совместно с Южно-Уральским госуниверситетом и МГТУ имени Баумана подготовили предложения по созданию высокотехнологичного серийного производства транспортных средств для эксплуатации в условиях экстремального холода.

Сейчас разрабатываются несколько автомобилей: «Арктический автобус», «Арктический автопоезд с трансформируемым функциональным модулем», а также ряд технических решений, обеспечивающих эксплуатацию агрегатов и систем в условиях крайнего севера.

Сегодня прессе продемонстрировали второй макетный вариант автобуса.

Он предназначен для перевозки людей в труднодоступных районах – там, где не может пройти другая техника. Полная масса машины – 17 тонн, при этом автобус может удержаться на плаву в полынье около 1 часа. Колесная формула – 6х6, запас хода – не менее 600 км.

Используются широкопрофильные шины низкого давления: воздействие на грунт – не более 0,35 кг на квадратный сантиметр. Это обеспечивает не только высокую проходимость по снегу и слабонесущим грунтам, но и сохранность растительного слоя.

По сравнению с первым образцом, представленный сегодня автомобиль отличается улучшенными теплотехническими характеристиками, большим комфортом и вместимостью – теперь в салоне могут поместиться 28 человек. Автобус может эксплуатироваться без дозаправки при температуре ниже минус 50 градусов до 4 суток. Система отопления не зависит от работы двигателя – для нее предусмотрены отдельные топливные баки. Если топливо полностью закончилось, то комфортная для людей температура продержится в салоне около 6 часов.

Сейчас разрабатывается третий макетный образец: в целях дальнейшего улучшения теплотехнических характеристик планируется объединить салон с кабиной водителя, заменить пневмоподвеску на рессоры увеличенной длины. Кроме того, есть задумка сделать автомобиль плавающим.

На базе арктического автобуса планируют выпускать арктические автопоезда, что позволит создать передвижные медпункты, лаборатории, учебные классы, автолавки и так далее.

В 2023 году планируется приступить к изготовлению опытных образцов различной конфигурации и исследованию рынка. Затем на основе предпочтений потенциальных пользователей будут либо определены характеристики для одной модификации, либо будут разработаны несколько моделей.

Шасси для опытных образцов предоставит АЗ «Урал», остальные узлы будут разрабатывать и изготавливать в Южно-Уральском госуниверситете в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ).

Проект оценен в 490 млн рублей: 250 млн – это средства АО " Автомобильный завод «Урал», остальное вложит министерство науки и высшего образования РФ.

Миасс, Оксана Азарова, фото Евгений Полак

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»