После ЧП в детском бассейне с челябинского бизнесмена требуют 100 тысяч рублей

В прокуратуре рассказали об итогах проверки, проведенной после ЧП на занятиях по плаванию в детском бассейне в Челябинске.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в октябре этого года в челябинском плавательном центре Aquababy.

Во время групповых занятий пятилетний ребенок ушел под воду, нахлебался воды, во время оказания первой помощи у него началась рвота. Малыш наглотался еще и рвотных масс, они попали в легкие и вызвали пневмонию. В итоге ребенок попал в реанимацию.

Родители челябинца обратились в прокуратуру. Они заявили, что мальчик находился в воде без удерживающего пояса, тренер отвлекался от детей и не удерживал всех в поле зрения, как это требует техника безопасности. Кроме того, тренер и администрация не вызвали «скорую помощь», утаили подробности произошедшего и дезинформировали родителей, создав опасную для жизни ребенка ситуацию.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска провело по обращению проверку. «Кроме нарушения требований безопасности со стороны тренера, прокуратурой выявлены иные нарушения в деятельности детского бассейна», – заявили представители областной прокуратуры.

Так, вопреки требованиям Правил противопожарного режима в РФ цокольный этаж здания используется без предусмотренной проектной документации, ограничен доступ к пожарному крану, пожарный рукав к пожарному крану не присоединен. Не обеспечены исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.

Кроме того, отсутствует информация о типе бассейна, проводимом обеззараживании воды и системе очистки. Несмотря на то, что бассейн посещают дети с 2-месячного возраста, анализ воды проводится с нарушениями, лабораторные исследования не проводятся. Четверо из девяти сотрудников на момент проверки не имели актуальных санитарных книжек.

В связи с выявленными нарушениями индивидуальному предпринимателю прокурором внесено представление, а также возбуждены административные дела.

Кроме того, в суд направлено исковое заявление о возмещении причиненного ребенку морального вреда. Размер компенсации оценили в 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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