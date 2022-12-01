Электричество подорожало для южноуральцев на 9%

С 1 декабря в Челябинской области снова выросли тарифы на ЖКХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост цен на электроэнергию для населения Челябинской области превысил 9%.

Так, если ранее стоимость киловатта электрической энергии равнялась 3,58 рубля, с 1 декабря она вырастет до 3,90 рубля. Это следует из постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, подписанного 22 ноября и опубликованного на официальном сайте ведомства.

Для квартир с электроплитами и электроводонагревателями продолжит действовать понижательный коэффициент, и тариф здесь вырастет до 2,73 рубля за киловатт.

Напомним, с 1 декабря выросли тарифы на услуги ЖКХ. Согласно данным регионального минтарифа, в среднем рост стоимости услуг составил 9%. Ранее стали известны новые цены на воду и водоотведение для Челябинска и агломерации, одобренные для МУП ПОВВ.

Стоимость газа в регионе так же выросла. С 1 декабря южноуральцам придется платить в месяц 102,84 рубля за одного человека вместо 94,80 рубля ранее. Рост составил 8,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»