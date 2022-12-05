Высокопоставленный чиновник, уволившийся из мэрии Челябинска, задержан

Экс-председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска задержан после увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь уже бывший председатель комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринат Кучитаров задержан после обысков.

Напомним, сегодня, 5 декабря, в мэрии Челябинска сообщили, что чиновник уволился по собственному желанию, и теперь обязанности руководителя исполняет Ирина Степанова.

Позднее появилась информация об обысках, прошедших дома у Кучитарова и в комитете дорожного хозяйства. После выемки документов теперь уже бывший руководитель был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

От официальных комментариев силовые ведомства пока воздерживаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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