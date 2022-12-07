СКР и прокуратура подключились к ситуации со сносом стены в жилом доме в Челябинске

Следственный комитет и прокуратура начали проверку информации о нарушении прав жильцов челябинского общежития.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Челябинской области.

«В средствах массовой информации был опубликован материал, в котором жители Челябинска сообщают о том, что уже долгие годы общежитие, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. Лица, ответственные за назначение новой обслуживающей компании, бездействуют, а плановый ремонт назначен на 2030 год. По данному факту следственным управлением СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», – уточнили представители СКР.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о промежуточных результатах проверки.

Напомним, речь о здании общежития, располагающегося в Металлургическом районе по адресу: улица Мира, 102. Ранее его жители пожаловались на то, что дом разрушается. В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Теперь ситуацией займется СКР. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области также заявили о начале проверки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»