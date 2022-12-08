Историю со злополучным челябинским общежитием взяли на контроль в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения жилищных прав граждан в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь о здании общежития, располагающегося в Металлургическом районе Челябинска по адресу улица Мира – 102. Ранее его жители пожаловались на то, что дом разрушается.

В прошлом году от него отказалась управляющая компания. Новую УК городские власти так и не смогли найти. В итоге десятки жильцов остались один на один с коммунальными проблемами: разрушающимся фасадом, текущими трубами, затопленными подвалами, неисправной проводкой, нашествием грызунов и насекомых, холодными батареями, плесенью, сыростью и промерзающими стенами в санузлах.

После того, как о проблемах стало известно общественникам и прессе, жильцам предложили переехать в квартиры маневренного фонда, а в здании начали работы, в ходе которых полностью разобрали одну из стен с первого по пятый этаж, причем к тому моменту переехать успели не все, утверждают горожане.

Теперь в ситуации разбираются СКР и прокуратура.

«В средствах массовой информации был опубликован материал, в котором жители Челябинска сообщают о том, что уже долгие годы общежитие, в котором они проживают, находится в аварийном состоянии. Лица, ответственные за назначение новой обсуживающей компании, бездействуют, а плановый ремонт назначен на 2030 год. По данному факту следственным управлением СК России по Челябинской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, – сообщили в Информационном центре СК РФ. – Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о промежуточных результатах проверки».

Челябинск, Светлана Намская

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