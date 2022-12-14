Падать некуда: власти заявили о стагнации розничной торговли в Челябинской области

За год оборот рыночной торговли на Южном Урале почти не изменился.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, оборот розничной торговли в регионе в январе-октябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 0,2%. А показатели «октябрь 2022 к октябрю 2021» снизились на 3%.

Рост обеспечен, прежде всего, за счет роста в системе общепита, где оборот средств увеличился на 27,6%. В свою очередь, розничная торговля продуктами питания приросла в сопоставимых ценах на 3,5%, обороты в сфере торговли непродовольственными товарами просели на 2,3%. Что касается услуг, их объем также почти не изменился – рост зафиксирован на те же 0,2%, причем оборот в сфере бытовых услуг ощутимо снизился (на 4%).

Вероятно, стагнация в сфере розничной торговли связана с кризисными явлениями в общей экономической ситуации в регионе. Так, по данным Челябинскстата, во втором полугодии 2022 года стало заметно, пусть и незначительное, но снижение средней заработной платы: если в январе-июне на находилась на уровне 48,2 тысячи рублей, сентябре текущего года номинальный заработок составлял уже 48,1 тысячи рублей.

При этом в КСП региона подчеркивают: другие регионы Урала показали отрицательную динамику по обороту розничной торговли – в Свердловской области, например, зафиксировано сокращение почти на 9%, в Тюменской – более 4%.

Доктор географических наук, профессор МГУ, специалист по региональной экономике Наталья Зубаревич ранее отмечала, что сохранение товарооборота фиксируется в беднейших регионах – там, где и так покупали мало, потому что деньги у населения есть только на самое необходимое, от чего отказаться невозможно. К таким регионам она относит и Челябинскую область.

Между тем, индекс промышленного производства в январе-октябре на Южном Урале составил лишь 98,5% от уровня аналогичного периода 2021 года. Достаточно пессимистично выглядит и динамика индекса цен производителей промышленных товаров: по сравнению с январем-октябрем 2021 года он увеличился на 6,9%, что явно отстает от темпов инфляции текущего года. По сравнению же с декабрем 2021 года в октябре 2022-го цены производители промышленных товаров были вынуждены снизить на 11,8%.

С другой стороны, индекс потребительских цен в регионе увеличился на 9,1% с декабря 2021 года и на 11,6% в январе-октябре текущего года к аналогичному периоду 2021 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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