В челябинском аэропорту задержали десяток рейсов

Из-за непогоды аэропорт Челябинска всю ночь не выпускал самолеты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в общей сложности сместился вылет 9 утренних рейсов. Таким образом последним бортом, покинувшим аэропорт «Курчатов», оказался рейс на Москву, улетевший также почти с двухчасовой задержкой.

Причиной задержки утренних вылетов в пресс-службе авиапредприятия назвали снег с дождем и повышение температуры, из-за чего коэффициент сцепления на взлетных полосах сместился за пределы нормы. Из-за этого c 2:30 до 8:00 аэропорт был закрыт.

В итоге отложили вылет рейсов в Ханты-Мансийск, Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург (три самолета) и Москву (три рейса). В настоящее время «Курчатов» работает в обычном режиме, большинство задержанных рейсов готовятся к вылету, некоторые уже покинули Челябинск.

Между тем, Челябинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров из-за произошедшей задержки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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