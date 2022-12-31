Магнитогорской трагедии исполнилось 4 года

Сегодня исполнилось 4 года магнитогорской трагедии.

Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра по местному времени 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7. Погибли 39 человек. Аварийным признан и подъезд №8.

В обрушившихся подъездах располагалось 104 квартиры (их обитателей, оставшихся в живых, переселили. В другие дома переехали и жители 159 квартир из подъездов, признанных непригодными для жилья. Остальные остались на прежнем месте).

На следующий день, 1 января 2019 года, на той же улице Карла Маркса раздалось несколько взрывов подряд, а потом вспыхнула маршрутка, несущаяся по улице.

В Магнитогорске направили усиленную следственную группу из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата и регионального подразделения СК России. В город прилетел руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Начались массовые проверки мигрантов: в первую очередь, в поле зрения правоохранительных органов попали рыночные торговцы и водители маршруток.

Через несколько месяцев руководитель управления МВД по Челябинску Борис Миронов связал события в Магнитогорске и миграцию: «Служба участковых работает каждый день, и, самое главное, это подготовка к саммиту ШОС и БРИКС, учитывая те аспекты, которые мы имели в городе Магнитогорске в декабре перед Новым годом, которые вскрыли те факты работы миграции», – сказал он, не уточнив, что это за факты и аспекты. Однако официальной причиной трагедии назвали взрыв бытового газа. В конце 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова озвучил эту версию как единственно возможную.

О взрыве газа говорил и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Однако правоохранительные органы итоги расследования до сих пор не озвучили. И на все запросы отвечают, что документы засекречены. Почему, если был просто взрыв газа, не поясняют.

В 2019 году траурные мероприятия в память о погибших были организованы в Челябинске и Магнитогорске, куда специально для этого приехал губернатор Алексей Текслер. В 2021 году в областном центре никаких акций не проводилось, не планируется ничего и сегодня.

В 2020 году в Магнитогорске состоялась панихида в Кафедральном соборе Вознесения Христова, после чего был освящен поклонный крест, воздвигнутый в память о жертвах трагедии.

Сегодня Магнитогорская епархия совершит панихиду по погибшим. Городские власти просят горожан «отнестись с пониманием к чувствам земляков и не приносить цветы и игрушки к жилому дому».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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