Восьмилетнему южноуральцу оторвало пальцы петардой

В Челябинской области ребенка госпитализировали после развлечений с пиротехникой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь с 31 декабря на 1 января в Еманжелинске. Об этом сообщается в социальных сетях.

Семья в восьмилетним сыном вышли во двор запускать петарды. Когда ребенок держал одну из них в руках, изделие взорвалось. У мальчика оторвало несколько пальцев и обожгло лицо.

С травмами школьника госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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