В Архангельской области школьнику переломало пальцы взорвавшейся петардой

В Архангельской области в руках 11-летнего ребенка взорвалась петарда. Уголовное дело возбудили в отношении продавца пиротехнических изделий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Школьник купил петарду в магазине, но не получил инструкций о том, как ее использовать.

«Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке, и в результате ее возгорания получил переломы фаланг пальцев», – сообщили следователи.

После прокурорской проверки в отношении продавца было возбуждено головное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Архангельск, Зоя Осколкова

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