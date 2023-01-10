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Вторник, 10 января 2023, 14:41 мск

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В Архангельской области школьнику переломало пальцы взорвавшейся петардой

В Архангельской области в руках 11-летнего ребенка взорвалась петарда. Уголовное дело возбудили в отношении продавца пиротехнических изделий. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Школьник купил петарду в магазине, но не получил инструкций о том, как ее использовать.

«Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке, и в результате ее возгорания получил переломы фаланг пальцев», – сообщили следователи.

После прокурорской проверки в отношении продавца было возбуждено головное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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