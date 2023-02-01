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Среда, 1 февраля 2023, 10:08 мск

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В Казани пятиклассник взорвал петарду во время урока

В Казани школьник принес петарду на урок и поджег ее. В результате пострадали восемь детей. Об этом сообщают «Вести Татарстан».

12-летний мальчик решил похвастаться перед друзьями и принес в кабинет истории петарду. На уроке он поджег пиротехнику, раздался хлопок, комната наполнилась едким дымом.

Сотрудники образовательного учреждения вызвали скорую помощь и полицию. Медицинская помощь понадобилась восьми ученикам. Их состояние стабильное.

Правоохранительные органы проводят проверку. Также в школу прибыла комиссия министерства образования региона.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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