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Четверг, 11 августа 2022, 05:57 мск

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Взрыв петарды в Москве: травму получила 15-летняя жительница столицы

В Москве организована доследственная проверка обстоятельств взрыва петарды, из-за которого пострадала 15-летняя девушка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 8 августа вблизи жилых домов на Чертановской улице. В результате взрыва петарды несовершеннолетними получила травму 15-летняя девушка. «Она осмотрена врачами медицинского учреждения и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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