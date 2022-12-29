В Марий Эл мальчик лишился двух пальцев из-за петарды

В Марий Эл мальчику оторвало два пальца во время запуска петарды. Следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Несчастный случай произошел накануне в одном из поселков республики. При запуске петарды 11-летнему мальчику оторвало два пальца левой руки. Ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Врачам удалось восстановить один палец.

В настоящее время следствие выясняет, кто и где приобретал петарду, имели ли место нарушения требований безопасности. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Йошкар-Ола, Наталья Петрова

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