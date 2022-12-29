У школьника в Миассе рванула в руках петарда

В Челябинской области ребенка госпитализировали после развлечений с пиротехникой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером среды, 28 декабря.

Одиннадцатилетний школьник решил поиграть с петардами у себя в квартире. В какой-то момент одно из изделий вспыхнуло прямо у него в руках. Как пишет NewsMiass.ru, школьник попытался затушить огонь, но не сумел – в этот момент петарда взорвалась прямо у него в руках.

Мальчик серьезно пострадал. С множественными рваными ранами ребенка госпитализировали в местную больницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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