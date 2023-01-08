Коммунальной катастрофой в Бакале занялись следователи СКР

После вмешательства главы СКР следователи начали проверку ситуации с водоотведением в Бакале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы с канализационным коллектором в расположенном на территории Саткинского района городе Бакал начались еще весной 2021 года. Но до сих пор они не решены. Об этом его жители рассказали в социальных сетях.

После этого председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело, и сегодня, 8 января, в город выехали представители следственного управления СКР по Челябинской области.

Обращение жителей Бакала появилось в новогодние каникулы в паблике «Текслер, помоги». «Не работает водоотведение во всем городе. Подвалы многоквартирных домов затоплены канализацией, на улице канализация течет ручьями, невыносимый запах стоит в квартирах, подъездах и даже на улице», – рассказали саткинцы.

По словам бакальцев, чиновники и контролирующие органы в курсе коммунальной катастрофы, но ситуация не меняется уже несколько месяцев. «Вследствие затопления и невозможности прочистить городской коллектор и уличные колодцы, управляющие компании не могут почистить колодцы домовые. Поэтому подвалы многих МКД затоплены, – сообщили южноуральцы. – Квитанции от ООО «Водоотведение» приходят ежемесячно. Большая часть населения их оплачивает. Услуга фактически не оказывается несколько месяцев, а квитанции приходят».

Затем южноуральцы направили жалобу и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В отличие от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и региональных чиновников, до сих пор не прокомментировавших проблемы бакальцев, председатель СКР отреагировал достаточно оперативно.

«Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о ненадлежащем оказании услуг по водоотведению в Бакале», – сообщили группе «Информационный центр СК России». – Сообщается, что в результате ненадлежащего оказания услуг по водоотведению и непринятия мер к очистке городского коллектора стоки скапливаются в подвальных помещениях многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, из-за чего они затоплены. Во всем городе распространяется зловонный запах, которым люди вынуждены дышать. Неоднократные обращения в контрольные и надзорные органы результатов не принесли».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Только после публикации заявления СКР ситуацию прокомментировал глава Саткинского района Александр Глазков. «Руководство Саткинского района держит на контроле аварийную коммунальную ситуацию в Бакале, – заявил чиновник в своем телеграм-канале. – Обслуживанием систем канализации в Бакале занимается ООО «Водоотведение». Компания сейчас находится в ожидании банкротства. И, как показывает практика, не всегда добросовестно исполняет свои обязательства по содержанию системы канализации в городе».

По словам главы района, власти совместно с минэкологии области уже обращались в суд с исками об экологическом ущербе на территории Бакальского поселения. Суд вынес решение о взыскании с «Водоотведения» финансовой компенсации.

«На сегодняшний день, большая часть заторов ликвидирована, а это около 50 адресов, – заверил чиновник. – Со стороны районных властей для экстренного устранения аварийной ситуации в Бакале в самое ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь и приняты экстренные меры. Еще раз повторюсь: вопрос находится на особом контроле администрации Саткинского района, но действовать мы можем только в рамках закона».

Отметим, что в начале декабря прошлого года г-н Глазков уже комментировал ситуацию с канализацией в Бакале. Тогда он заявил, что в авариях виноваты сами жители, спускающие в сети водоотведения предметы, которые запрещено туда смывать, из-за чего стоки регулярно забиваются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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