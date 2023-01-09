Для ликвидации аварии на канализации в Бакале подключат коммунальщиков из других муниципалитетов

В южноуральском минстрое заявили о действии в Бакале режима повышенной готовности.

Как уже сообщал «Новый День», жители расположенного на территории Саткинского района города в очередной раз обратили внимание на проблемы в системой водоотведения в новогодние каникулы. По словам бакальцев, вот уже несколько месяцев во всем городе фактически не работает канализация. Подвалы домов затапливаются зловонными стоками, а сами жители вынуждены задыхаться от миазмов. Власти в курсе проблемы, но ситуация не меняется.

После обращения южноуральцев к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг. Только после этого власти активизировали усилия по устранению проблемы, хотя еще месяц назад заявляли, что в коммунальных авариях виноваты сами жители.

Теперь в комментарием выступили представители регионального минстроя.

«В ходе совместного выездного совещания, в том числе с участием представителей министерства и прокуратуры были подтверждены локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов. В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В настоящий момент значительная часть канализационных засоров устранена», – заявили в ведомстве.

По данным чиновников, в связи с аварией администрацией Бакальского городского поселения был введен режим повышенной готовности.

«В течение трех дней планируется устранение засоров, к которому будут привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов», – заверили в областном правительстве.

Отметим, что аварийные работы в настоящее время проходят в условиях аномально низких температур атмосферного воздуха: столбик термометра ночью опускается ниже 30-градусной отметки, сегодня днем также ожидается 22-30 градусов ниже нуля. Это усложняет задачу для коммунальщиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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