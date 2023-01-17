Эксперт раскритиковал один из амбициозных проектов Текслера

В Челябинской области раскритиковали проект транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». Амбициозный проект, затеянный еще одним из предыдущих губернаторов, никак не могут сделать прибыльным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ТЛК начали строить еще при Михаиле Юревиче. Комплекс в полном объеме планировали сдать до 2019 года. Проект предусматривал зону логистическоемких производств общей площадью 64 гектара, зону современных распределительных складов класса А общей площадью до 400 тысяч квадратных метров, пункт таможенного оформления грузов со складом временного хранения площадью 21 тысяча «квадратов», современный железнодорожный контейнерный терминал для обработки блочных поездов площадью 41 гектар.

Следующий глава региона – Борис Дубровский повысил уровень амбиций и заявил, что рядом с ТЛК будет создана особая экономическая зона. Пришедший ему на смену Алексей Текслер сначала утверждал, что маниловские проекты предшественника развивать не намерен: например, в ТЛК «Южноуральский» уже вложены огромные средства, а загружен он всего на 20%, и его развитие потребует не менее солидных сумм. Но потом начал пиариться на «останках» конгресс-холла «Крылья» и вспомнил о ТЛК «Южноуральский», снова пообещав организовать там особую экономическую зону.

Но эксперты считают, что возлагать какие-либо надежды на этот проект не стоит. По словам первого вице-президента Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игоря Аристова, в истории с ТЛК с самого начала были допущены тотальные ошибки – как планировочные, так и управленческие.

«Очень хорошая была идея зациклить ТЛК «Южноуральский» на наши взаимоотношения с Китаем. Но на мой взгляд, как представителя негосударственного института, пока видимых перспектив развития этого проекта нет», – сказал Аристов, отметив успешность аналогичных начинаний в соседней Свердловской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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