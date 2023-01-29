В России в очередной раз отменяют выступления группы «ДДТ»

В России в очередной раз отменили выступления группы «ДДТ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Большой концертный тур, приуроченный к 40-летию группы, должен был состоятся еще в 2020 году, но началась пандемия коронавируса и всероссийские гастроли отложили на год. Потом – по той же причине – еще на год.

Весной 2022 год тур все-таки стартовал, но в ряде городов концерты снова начали отменять. Так, выступление, запланированное на 13 маяв Челябинске перенесли на февралю 2023, сославшись на то, что арену «Трактор», где планировался концерт, нужно подготовить к юношескому первенству России по хоккею. Не состоялось шоу и 16 мая в Кургане.

18 мая, на концерте в родной Уфе, Юрий Шевчук объяснил, что лично для него означает понятие Родина и обратился к публике с пацифистскими высказываниями. После этого музыканта обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ, а концерты начали отменять по всей стране.

В июле минувшего года «Фонтанки», ссылаясь на документы, распространенные среди промоутеров, писала, что ДДТ внесли в список музыкальных исполнителей, сочтены нежелательными.

И вот ситуация повторяется.

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ:

– в Челябинске, запланированный 17 февраля 2023 года;

– в Магнитогорске, запланированный 19 февраля 2023 года;

– в Оренбурге, запланированный 21 февраля 2023 года;

переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность, – говорится на сайте Большого концертного тура «ДДТ». –

Все приобретенные билеты не требуют обмена и будут действительны.



Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств».

Кроме того, были отменены концерты в Белгороде, Тюмени и Сочи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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