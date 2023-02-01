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Среда, 1 февраля 2023, 04:14 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2023, среда

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственной микропереписи в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)

  • 10:00 Челябинск – Кардиохирурги и пациент ЧОКБ расскажут о проведенной трансплантации сердца (Челябинской областной клинической больницы, ул. Воровского, 70, под левой аркой пятого корпуса налево, второй корпус, Клиника хирургии)

  • 12:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух: акция для читателей «Читаем то, что любим» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, абонемент художественной литературы)

  • 12:00 Челябинск – Клуб «Книжник»: встреча «7 свадеб из русской классики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, Пушкинский зал)

  • 18:00 Челябинск – Театральный проект Андрея Ваганова: спектакль «Вещи» по рассказам Н. Тэффи (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, Голубой зал)

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