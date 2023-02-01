1 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

01.02.2023, среда
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственной микропереписи в Челябинской области (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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10:00 Челябинск – Кардиохирурги и пациент ЧОКБ расскажут о проведенной трансплантации сердца (Челябинской областной клинической больницы, ул. Воровского, 70, под левой аркой пятого корпуса налево, второй корпус, Клиника хирургии)
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12:00 Челябинск – Всемирный день чтения вслух: акция для читателей «Читаем то, что любим» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, абонемент художественной литературы)
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12:00 Челябинск – Клуб «Книжник»: встреча «7 свадеб из русской классики» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, Пушкинский зал)
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18:00 Челябинск – Театральный проект Андрея Ваганова: спектакль «Вещи» по рассказам Н. Тэффи (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / Свободы, 6, Голубой зал)
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