Россияне все меньше готовы доплачивать за животные продукты, произведенные в гуманных условиях

В России снизилось число покупателей, готовых приплатить за «гуманную» продукцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число «гуманных» покупателей продуктов животноводства снизилось в России за два года на 10%. Об этом пишет телеграм-канал «Агрономика» со ссылкой на данные НАФИ.

Так, в 2020 году при покупке мяса, молочной продукции и яица птиц и животных, выращенных в более гуманных условиях, доплачивать были готовы 71% потребителей. В 2022 году – лишь 61%.

С большим пониманием к доплате производителям за гуманное содержание животных относятся молодые люди в возрасте до 24 лет (73%) и покупатели с высоким материальным достатком (72%). Без энтузиазма к перспективе переплаты отнеслись пенсионеры (среди них такую готовность высказали 47%), безработные (38%) и россияне с доходами ниже среднего (43%).

Если говорить о приемлемом уровне переплаты, то каждый пятый респондент (22%) считает допустимой прибавку в 5% стоимости, на 10% готовы переплачивать 17% россиян. 13% покупателей не против разницы в 30%. 11% участников опроса заявили, что для них стоимость продуктов питания не имеет значения.

«Интересно, что, по мнению опрошенных, наиболее комфортные условия обеспечиваются именно коровам, дающим молоко (67% респондентов). Каждый второй называет гуманными условия содержания других сельскохозяйственных животных (56%), а также кур-несушек (53%). Видимо, на это влияет тот факт, что молочных коров не отправляют на убой», – отмечают авторы канала.

Впрочем, участники рынка настаивают, что в России и вовсе нет условий содержания животных и птиц, которые можно было бы назвать жестокими. Об этом, например, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Ведь и самим производителям, напоминает он, выгоднее производить убой животных в комфортной среде, так как любой стресс негативно сказывается на качестве продукции.

Но, по мнению экспертов, в данном случае проблема необоснованно сужается до процедуры убоя. Между тем, гуманность содержания определяется и тем, как животное питается. А этим вопросом производители зачастую пренебрегают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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