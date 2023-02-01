Предвкушение удовольствия обошлось южноуральским студентам в 90 тысяч рублей

Студенты из Троицка перечислили 90 тысяч рублей «подруге» из интернета, обещавшей совместный отдых.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Троицка обратился 18-летний студент, рассказав, что лишился более 90 тысяч рублей.

По словам молодого человека, они с другом решили найти в интернете подругу для совместного отдыха. На одном из электронных ресурсов с объявлениями о приватных услугах нашли приглянувшееся фото и пригласили девушку к себе, указав контактный номер телефона. Та на встречу согласилась. Но возникли некоторые трудности.

Как рассказала сама «жрица любви», живет она за пределами Троицка. Посему, помимо предоплаты в 1750 рублей, ей необходимо перевести такую же сумму на поездку в такси. А еще внести в качестве страховки от несчастных случаев 32 тысячи рублей. Все эти условия распаленные ожиданием молодые люди выполнили. Однако новая знакомая заявила, что время уже позднее. Встречу перенесли на следующий день.

Наутро девушка, позвонив молодому человеку, объяснила, что ей для снятия денег на такси с банковской карты необходимо пополнить счет на сумму более 55 тысяч рублей. Студент перечислил ей и эти деньги. Но «подруге» и этой суммы оказалось недостаточно. Она предложила внести еще. К этому моменту у троичанина и его друга все деньги уже закончились. Они попытались занять необходимые средства у знакомых, но безуспешно. Тогда девушка добавила их номер сотового телефона в черный список.

Парень позвонил на другой номер, но ему ответил мужчина и пояснил, что для вызова «подруги» необходимо отправить на счет еще 28 тысяч рублей. Только после этого молодые люди решили прекратить попытки завлечь к себе интернет-знакомую. А студент, поняв, что отдал кругленькую сумму неизвестно кому и неизвестно за что, пошел в полицию.

Оперативникам молодой человек признался, что о существующих схемах обмана в сети Интернет знал. Но не думал, что сам попадет в такую же историю.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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