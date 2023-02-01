В Челябинске до суда дошло дело экс-директора МУП, задержанного на второй неделе работы

Экс-директор муниципального предприятия Челябинска предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора МУП «Коммет» Ильи Зарипова.

Напомним, топ-менеджера задержали в начале июля 2022 года, через 8 дней после назначения директором МУП «Коммет». По версии следствия, он получил от руководителя коммерческой организации 100 тысяч рублей. Это была лишь часть из ранее оговоренной суммы взятки в 2,3 миллиона рублей «за совершение действий, входящих в его служебные полномочия при исполнении и оплате ранее заключенного договора».

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе предварительного следствия на имущество южноуральца стоимостью свыше 28 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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