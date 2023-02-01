Проректора ЮУрГГПУ и его подельника отправили под домашний арест

Следователи огласили суть претензий к проректору челябинского педуниверситета и его коллеге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемых в получении взяток проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павла Рябчука и заместителя директора профессионально-педагогического института того же вуза Антона Семченко.

Напомним, педагогов задержали вчера, 31 декабря. На данный момент обоим предъявили обвинение в получении взятки.

По версии следствия, замдиректора ППИ в период с февраля 2019 по февраль 2020 года получил от студента не менее 37,5 тысяч рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний.

П️роректор, занимающий также должность заведующего кафедрой экономики, управления и права, действующей в составе ППИ, получил от студентки не менее 11 тысяч рублей за организацию написания выпускной квалификационной работы и обеспечение ее успешной защиты на положительную оценку.

Суд постановил отправить обоих под домашний арест до 30 марта текущего года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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