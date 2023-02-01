Полки российских магазинов захватывают новые марки газированной воды

Локальные производители безалкогольных напитков воспользовались ухудом транснациональных компаний с российского рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с годом ранее среднее количество SKU (единица, отражающая наличие товара одного бренда, массы и объема, представленного в одинаковой упаковке) газированных напитков, доступных покупателям в офлайн-магазинах, выросло почти на 10% – с 51 до 55 штук. Об этом сообщает телеграм-канал компании маркетинговых исследования Nielsen.

Это значит, что у покупателей существенно расширился выбор представленных на полках марок газировки. При этом ассортимент продолжает расширяться и в ряде других крупных категорий (воде, энергетиках и спортивных напитках).

Интересно, что в целом продажи газированных напитков в России замедляются. Однако в компании отмечают, что после ухода из-за начала СВО с рынка транснациональных корпораций, контролировавших до 2022 года значительную его часть, локальные производители смогли быстро включиться в конкурентную борьбу и достичь первых успехов в освобождающихся нишах.

И среди них уже появляются свои лидеры: уже к IV кварталу 2022 года из 138 новых брендов 7 перешагнули отметку продаж в 100 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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