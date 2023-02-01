В Челябинске на полгода ограничат движение на подъезде к главной магистрали города

В Тракторозаводском районе Челябинска до июля ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, временные сложности с проездом у автомобилистов возникнут в связи с проведением работ по строительству наружных сетей водоснабжения.

«С 8 часов 2 февраля до 20 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта на участке от дома №31а по улице Марченко до дома №4 по проспекту Ленина», – уточнили в администрации.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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