Полуторогодовалый ребенок попал в челябинскую больницу со связкой ключей в желудке

На Южном Урале малыш проглотил связку ключей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, спасать ребенка пришлось врачам-эндоскопистам медицинского учреждения.

Малыш наткнулся на связку ключей, когда играл. И решил проглотить незнакомый предмет.

Медики извлекли ключи из желудка ребенка. Операция проходила с участием анестезиолога. В настоящее время малыш чувствует себя нормально.

«Чтобы уберечь ребенка от травм пищеварительного тракта и дыхательных путей уберите в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы. Покупайте ребенку игрушки, соответствующие его возрасту (он указан на упаковке). Наблюдайте, как ест ваш ребенок. Не давайте ему то, что он не может прожевать. Если вы увидели, что ребенок проглотил металлический предмет, сразу вызывайте скорую: инородное тело может окислиться в желудке. Если проглочен неметаллический предмет, наблюдаем за состоянием ребенка. Смотрим на его стул. Если у ребенка течет слюна, он не может глотать, отказывается есть и пить – вызываем скорую (скорее всего, что-то мешает прохождению пищи и жидкости по пищеводу). Если малыш кашляет, задыхается, вызываем скорую: вероятно, инородное тело попало в дыхательные пути», – советует заведующая эндоскопическим отделением ЧОДКБ Татьяна Лещёва.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»